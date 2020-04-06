Муж Полины Гагариной показал наложенный на него карантином отпечаток

«К концу карантина я начну новую карьеру, став мужчиной за 40, который решил попробовать себя в роли фотомодели», - написал Исхаков.

На новом фото Исхаков показал свое лицо вполоборота. Судя по снимку, супруг Гагариной во время самоизоляции отказался от бритья. В комментарии к посту он написал, что за последние дни сильно похудел и заметил свои маленькие уши.Фолловеры заметили, что уши автора поста действительно выглядят маленькими. Возможно, такой эффект дает угол съемки. Что касается снижения веса, то многие во время карантина стали больше есть и поправляться. У мужа Гагариной, видимо, пошел обратный процесс.