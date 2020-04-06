Муж Полины Гагариной показал наложенный на него карантином отпечаток
Муж Полины Гагариной показал, какой отпечаток на него наложил карантин, введенный из-за коронавируса. Соответствующий пост Дмитрий Исхаков разместил в Instagram.
На новом фото Исхаков показал свое лицо вполоборота. Судя по снимку, супруг Гагариной во время самоизоляции отказался от бритья. В комментарии к посту он написал, что за последние дни сильно похудел и заметил свои маленькие уши.
Фолловеры заметили, что уши автора поста действительно выглядят маленькими. Возможно, такой эффект дает угол съемки. Что касается снижения веса, то многие во время карантина стали больше есть и поправляться. У мужа Гагариной, видимо, пошел обратный процесс.
На новом фото Исхаков показал свое лицо вполоборота. Судя по снимку, супруг Гагариной во время самоизоляции отказался от бритья. В комментарии к посту он написал, что за последние дни сильно похудел и заметил свои маленькие уши.
«К концу карантина я начну новую карьеру, став мужчиной за 40, который решил попробовать себя в роли фотомодели», - написал Исхаков.
Фолловеры заметили, что уши автора поста действительно выглядят маленькими. Возможно, такой эффект дает угол съемки. Что касается снижения веса, то многие во время карантина стали больше есть и поправляться. У мужа Гагариной, видимо, пошел обратный процесс.