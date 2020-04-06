АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали способ восстановить легкие людей после…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ксения Собчак случайно показала в Instagram голую грудь

Телеведущая Ксения Собчак снимала в микроблоге Instagram Stories о косметологических средствах, которыми она пользуется. Журналистка случайно показала подписчикам свою обнаженную грудь, которая отразилась в стеклянном пузырьке.
Ксения Собчак случайно показала в Instagram голую грудь

Возможно, Ксения Собчак забыла о том, что она снимает видео обнаженной. Внимательные фолловеры заметили, как отражение ведущей появилось во флаконе с сывороткой для лица. При приближении можно было увидеть, что супруга Константина Богомолова голая. Поклонники теперь думают, удалит ли популярная блондинка эти публикации после такого конфуза.

Некоторые поклонники заподозрили, что Ксения Собчак сделала это намерено. Многие знают, что знаменитость славится своей любовью к провокациям. Телеведущая неоднократно публиковала в Сети обнаженные снимки, но все интимные места были прикрыты. Ранее журналистка шокировала общественность, показав видео, на котором супруг нежно трогает ее за грудь в ресторане. Возмущенные комментарии не смутили Ксению Собчак, которая не увидела в этом поступке ничего аморального.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соловьев раскритиковал жалующихся на дефицит масок…
Беременная невеста Степана Меньщикова Ангелина Монах стала…
Российская подлодка «Северодвинск» установила рекорд по уничтожению наземных…
"Многие даже не замечали": Певица Слава вспомнила, как выступала со сломанной…
Блогеры сравнили характеристики первых смартфонов на iOS и…
Кайли Дженнер хочет иметь еще четверых…
РФПИ получил заказы на 2 млн тестов на COVID-19 от 40 компаний…
Наталья Штурм о своих профессиях: "Могу написать за вас книгу или учить…
Продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X стартуют летом 2020…
Рэпер Гуф рассказал о местонахождении Джигана в реабилитационном…
Жители Башкирии смогут увидеть…
Муж Полины Гагариной показал наложенный на него карантином…
Врачи США предупредили о приближении…
Николай Басков: «На дне рождения Аллы Крутой Льву Лещенко было…
В Москве девушка выжила после падения из окна девятого…
БТР и БМП "Бумеранг" оснастят корпусом с повышенной плавучестью и…
Ксения Собчак случайно показала в Instagram голую…
В Сети появились характеристики и рендеры нового Vivo…
Анна Курникова одновременно встречалась с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем…
Ученые назвали три дополнительных симптома заражения…
В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть…
Футболист Дмитрий Тарасов очень рад успехам бывшей жены Ольги…
Летчик рассказал о переживаниях при дозаправке…
Ученые назвали способ восстановить легкие людей после…
«Ты наркоман»: Рэпер Гуф обнародовал переписку с сыном…
Вирусолог Виктор Зуев рассказал, для кого COVID-19 несет наибольшую…
Британская разведка COBRA озвучила новую версию появления…
Эксперт: Мусорный норматив не учитывает режим самоизоляции…
Просмотреть все новости