Ксения Собчак случайно показала в Instagram голую грудь

Возможно, Ксения Собчак забыла о том, что она снимает видео обнаженной. Внимательные фолловеры заметили, как отражение ведущей появилось во флаконе с сывороткой для лица. При приближении можно было увидеть, что супруга Константина Богомолова голая. Поклонники теперь думают, удалит ли популярная блондинка эти публикации после такого конфуза.Некоторые поклонники заподозрили, что Ксения Собчак сделала это намерено. Многие знают, что знаменитость славится своей любовью к провокациям. Телеведущая неоднократно публиковала в Сети обнаженные снимки, но все интимные места были прикрыты. Ранее журналистка шокировала общественность, показав видео, на котором супруг нежно трогает ее за грудь в ресторане. Возмущенные комментарии не смутили Ксению Собчак, которая не увидела в этом поступке ничего аморального.