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В Сети появились характеристики и рендеры нового Vivo Y50

Компания Vivo в который раз порадует пользователей новым флагманом с высокой производительностью и качественным дисплеем. Грядущей новинкой оказался Y50, характеристики и рендеры которого недавно появились в Сети.

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре часто снабжает журналистов сведениями о новых гаджетах от Vivo, которые почти всегда соответствуют конечному продукту. Недавно источник поделился в соцсети Twitter рендерными изображениями будущего смартфона Vivo Y50. По словам эксперта, девайс хотят оснастить процессором Qualcomm Snapdragon 665, дисплеем на 1080 х 2340 пикселей, а также 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Что касается камер, то комплектация включает в себя основной модуль на 13 Мп, сенсор широкоугольной съемки на 8 Мп и два 2-мегапиксельных объектива, которые предоставляют пользователю портретную и макросъемку. Длительную работу устройства будет обеспечивать мощная батарея емкостью 5000 мА•ч, а также быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Стоит отметить, что сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Хотя стоимость смартфона пока не раскрывали, известно, что его можно приобрести в двух цветах корпуса.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:42

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