Анна Курникова одновременно встречалась с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым





В любовный треугольник Анна Курникова попала 20 лет назад. Все началось с предложения руки и сердца от Буре, которое произошло во время ужина в одном из лучших ресторанов Майами-Бич. Хоккеист угощал возлюбленную шампанским стоимостью три тысячи долларов за бутылку. Сергей Федоров, после известия об этом событии, принял решение о покупке для теннисистки пентхауса, цена которого составляла 1,6 миллиона долларов, после чего завоевал расположение Курниковой.Американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт ранее рассказывала, что знала об обручении подруги с Буре, однако позже увидела ее с Федоровым, чем была удивлена и рассмешена. Коллега Курниковой полагала, что та не могла определиться, чего именно хочет, будучи вовсе не готовой идти к алтарю. Треугольник закончился свадьбой с Сергеем Федоровым, состоявшейся в 2001 году. Факт церемонии подтверждала мать хоккеиста, однако отец теннисистки заявлял о не состоявшемся торжестве. Через два года пара рассталась, поскольку Курникова полюбила Энрике Иглесиаса, с которым вместе уже 18 лет.