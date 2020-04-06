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Анна Курникова одновременно встречалась с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым

Анна Курникова до брака с Энрике Иглесиасом была очень популярной среди мужчин. Теннисистка принимала знаки внимания одновременно от двух известных хоккеистов - Сергея Федорова и Павла Буре.
Анна Курникова одновременно встречалась с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым

В любовный треугольник Анна Курникова попала 20 лет назад. Все началось с предложения руки и сердца от Буре, которое произошло во время ужина в одном из лучших ресторанов Майами-Бич. Хоккеист угощал возлюбленную шампанским стоимостью три тысячи долларов за бутылку. Сергей Федоров, после известия об этом событии, принял решение о покупке для теннисистки пентхауса, цена которого составляла 1,6 миллиона долларов, после чего завоевал расположение Курниковой.

Американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт ранее рассказывала, что знала об обручении подруги с Буре, однако позже увидела ее с Федоровым, чем была удивлена и рассмешена. Коллега Курниковой полагала, что та не могла определиться, чего именно хочет, будучи вовсе не готовой идти к алтарю. Треугольник закончился свадьбой с Сергеем Федоровым, состоявшейся в 2001 году. Факт церемонии подтверждала мать хоккеиста, однако отец теннисистки заявлял о не состоявшемся торжестве. Через два года пара рассталась, поскольку Курникова полюбила Энрике Иглесиаса, с которым вместе уже 18 лет.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:37

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