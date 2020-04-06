Ученые назвали три дополнительных симптома заражения коронавирусом





При принятии решения делать пациенту экспресс-тест на коронавирус или нет, медики основываются на таких двух показателях, как наличие высокой температуры и продолжительного сухого кашля. Но оказалось, что существует ряд других симптомов, которые могут говорить о раннем заражении пациента.На портале Lancet появились новые результаты исследований ученых по поводу коронавирусной инфекции. Оказалось, что восемь жителей китайского Уханя, откуда пошло распространение вируса, жаловались на сильные головные боли. Кроме этого, у многих были частые или резкие приступы головокружения.По словам специалистов, которые работают в Британском ринологическом обществе, люди с COVID-19 также теряли обоняние. Об этом говорили пациенты из Китая, Италии и Южной Кореи. Две трети немцев, у которых диагностировали коронавирус, говорили о том, что они не могут распознавать запахи.Ее один признак, которые выделили ученые, это растерянность и недомогание. Зараженные пожилые люди из дома престарелых, расположенного в Вашингтоне, жаловались на нарастающее чувство беспокойства. Поэтому исследователи отнесли растерянность к «предупредительному сигналу» коронавируса.