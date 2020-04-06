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Летчик рассказал о переживаниях при дозаправке Су-34

Майор ВКС Андрей Дьяченко решил поделиться своими впечатлениями, которые он испытывал во время дозаправки истребителя Су-34. Летчик рассказал о переживаниях, от которых "потели ладони".

Замкомандира эскадрильи и Герой России Андрей Дьяченко признался в интервью российскому изданию, что несмотря на годы практики, дозаправка самолетов до сих пор является для него стрессовой ситуацией. Пилот сообщил, что воздушная передача топлива на высоте в 5 км и скорости 600 км/ч довольно сложная задача. В качестве примера офицер приводит дозаправку сверхзвукового истребителя Су-34 танкером Ил-78, когда, несмотря на помощь приборов и отточенные навыки, "ладошки все равно потеют".

Дьяченко также добавил, что воздушная операция ночью требует больших усилий от пилота, чем днем. "Разница колоссальная. Ночью ты видишь только габаритные огни самолета, фару, штангу и конус", - сообщил летчик. Стоит отметить, что ВКС России в скором времени оснастят новейшими Су-34 с индексом НВО, которые ранее испытывали в Сирии. Более того, еще летом прошлого года эксперты провели учения, в ходе которых 12 боевых ЛА Су-34 и 2 военно-транспортных Ан-26 успешно произвели посадку на трассе "Европа - Западный Китай" в Республике Татарстан.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:19

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