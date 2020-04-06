Летчик рассказал о переживаниях при дозаправке Су-34





Замкомандира эскадрильи и Герой России Андрей Дьяченко признался в интервью российскому изданию, что несмотря на годы практики, дозаправка самолетов до сих пор является для него стрессовой ситуацией. Пилот сообщил, что воздушная передача топлива на высоте в 5 км и скорости 600 км/ч довольно сложная задача. В качестве примера офицер приводит дозаправку сверхзвукового истребителя Су-34 танкером Ил-78, когда, несмотря на помощь приборов и отточенные навыки, "ладошки все равно потеют".Дьяченко также добавил, что воздушная операция ночью требует больших усилий от пилота, чем днем. "Разница колоссальная. Ночью ты видишь только габаритные огни самолета, фару, штангу и конус", - сообщил летчик. Стоит отметить, что ВКС России в скором времени оснастят новейшими Су-34 с индексом НВО, которые ранее испытывали в Сирии. Более того, еще летом прошлого года эксперты провели учения, в ходе которых 12 боевых ЛА Су-34 и 2 военно-транспортных Ан-26 успешно произвели посадку на трассе "Европа - Западный Китай" в Республике Татарстан.