Футболист Дмитрий Тарасов очень рад успехам бывшей жены Ольги Бузовой





Самым обсуждаемым вопросом среди поклонников оказалась тема расставания Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой и его личная жизнь. Так, футболист прокомментировал успех певицы после их скандального развода. Спортсмен сообщил, что очень рад её достижениям и не ассоциирует с ней что-то плохое в своей жизни. Однако он не стал более подробно высказываться по этому поводу. «Я радуюсь, лишь радуюсь», - заявил Тарасов поклонникам.Стоит отметить, что исполнительница много раз негативно высказалась о спортсмене после их расставания, которое произошло 4 года назад. Бузова сообщила, что пребывая в отношениях с футболистом, постоянно чувствовала себя униженной, супруг во всём её ограничивал, а расстаться им пришлось якобы после откровенной измены со стороны Тарасова. Он же регулярно подчеркивает, его отношения с нынешней женой Анастасией Костенко завязались после официального развода со знаменитостью.