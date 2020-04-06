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Футболист Дмитрий Тарасов очень рад успехам бывшей жены Ольги Бузовой

Недавно футболист Дмитрий Тарасов провел прямой эфир на своей странице в Instagram. Компанию ему составила ведущая «Нового радио» Алиса Селезнева. Футболист ответил на вопросы о личной жизни, в частности, что очень рад успехам бывшей жены Ольги Бузовой.

Самым обсуждаемым вопросом среди поклонников оказалась тема расставания Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой и его личная жизнь. Так, футболист прокомментировал успех певицы после их скандального развода. Спортсмен сообщил, что очень рад её достижениям и не ассоциирует с ней что-то плохое в своей жизни. Однако он не стал более подробно высказываться по этому поводу. «Я радуюсь, лишь радуюсь», - заявил Тарасов поклонникам.

Стоит отметить, что исполнительница много раз негативно высказалась о спортсмене после их расставания, которое произошло 4 года назад. Бузова сообщила, что пребывая в отношениях с футболистом, постоянно чувствовала себя униженной, супруг во всём её ограничивал, а расстаться им пришлось якобы после откровенной измены со стороны Тарасова. Он же регулярно подчеркивает, его отношения с нынешней женой Анастасией Костенко завязались после официального развода со знаменитостью.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:22

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