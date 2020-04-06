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Ученые назвали способ восстановить легкие людей после…
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Ученые назвали способ восстановить легкие людей после коронавируса

Ученые назвали способ восстановить легкие людей, перенесших коронавирус. Болезнь уменьшает объем органа.
Ученые назвали способ восстановить легкие людей после коронавируса

Пульмонолог Викас Маурья рассказал, что у пациентов, вылечившихся от COVID-19, проблемы со здоровьем могут сохраняться длительное время. Вирус не изучен, но, судя по опыту работы с другими штаммами, легким требуется для восстановления от нескольких месяцев до нескольких лет.
«Люди после коронавируса могут испытывать трудности с выполнением простых упражнений, например, во время быстрой ходьбы или бега. Постепенно емкость легких увеличится. Можно для восстановления использовать лекарственные средства, назначаемые врачом при других респираторных заболеваниях», - рассказал Маурья.

Доктор Пунит Ханна добавила, что серьезных повреждений лёгких у жителей Южной Кореи, Японии и Китай, перенесших коронавирус, не выявлено. У 20% найден фиброз легкого, но он исчезнет, если выполнять дыхательные упражнения, поддерживать иммунную систему, хорошо питаться, передает Newkerala.com.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:09

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