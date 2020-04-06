Ученые назвали способ восстановить легкие людей после коронавируса

«Люди после коронавируса могут испытывать трудности с выполнением простых упражнений, например, во время быстрой ходьбы или бега. Постепенно емкость легких увеличится. Можно для восстановления использовать лекарственные средства, назначаемые врачом при других респираторных заболеваниях», - рассказал Маурья.





Пульмонолог Викас Маурья рассказал, что у пациентов, вылечившихся от COVID-19, проблемы со здоровьем могут сохраняться длительное время. Вирус не изучен, но, судя по опыту работы с другими штаммами, легким требуется для восстановления от нескольких месяцев до нескольких лет.Доктор Пунит Ханна добавила, что серьезных повреждений лёгких у жителей Южной Кореи, Японии и Китай, перенесших коронавирус, не выявлено. У 20% найден фиброз легкого, но он исчезнет, если выполнять дыхательные упражнения, поддерживать иммунную систему, хорошо питаться, передает Newkerala.com.