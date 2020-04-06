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Вирусолог Виктор Зуев рассказал, для кого COVID-19 несет наибольшую опасность

Вирусолог Виктор Зуев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» сделал заявление о том, для кого коронавирус является наиболее опасным. Медик полагает, что первыми в группе риска находятся беременные женщины.
Вирусолог Виктор Зуев рассказал, для кого COVID-19 несет наибольшую опасность

Виктор Зуев заявил, что COVID-19 для будущих мам представляет большую опасность, поскольку их очень непросто лечить, в отличие от детей и стариков, которых все в первую очередь включают в группу риска. Медик порекомендовал принять все меры для защиты беременных женщин, так как у них часто развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может повлечь возникновение осложнений, влияющих на здоровье будущего ребенка.

Врач Елена Дегтярева сообщала ранее о возможности передачи коронавируса от будущей матери ее ребенку, но отметила, что вирус в таком случае очень редко вызывает тяжелую форму заболевания. Медик подчеркнула, только в случае заболевания одновременно COVID-19 и респираторно-синцитиальной инфекцией, являющейся причиной бронхиолитов с дыхательной недостаточностью, наблюдается тяжелое протекание болезни.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:57

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