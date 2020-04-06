Эксперт: Мусорный норматив не учитывает режим самоизоляции граждан





Этот показатель для жилого сектора был принят, когда экономика функционировала нормально. Мусорные отходы выросли, а перевозчикам платят по старому нормативу. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно повлияла на эту сферу. Произошло перераспределение мусорных отходов в большинстве регионов: в жилом секторе намного больше, а возле офисов и закрытых предприятий – пустые баки.Артем Седов напомнил, что оплата перевозчикам мусора осуществляется по просчитанным нормативам накопления, а не исходя из фактических объемов. Гендиректор «Большой тройки» считает, что по мере продолжения карантина будет увеличиваться кассовый разрыв между региональными операторами и транспортировщиками.