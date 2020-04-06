Эксперт: Мусорный норматив не учитывает режим самоизоляции граждан
По словам эксперта Артема Седова, который является гендиректором компании «Большая тройка», во время карантина значительно выросло количество «домашних» отходов граждан. Но когда рассчитывался мусорный норматив, он не учитывал режим самоизоляции граждан.
Этот показатель для жилого сектора был принят, когда экономика функционировала нормально. Мусорные отходы выросли, а перевозчикам платят по старому нормативу. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно повлияла на эту сферу. Произошло перераспределение мусорных отходов в большинстве регионов: в жилом секторе намного больше, а возле офисов и закрытых предприятий – пустые баки.
Артем Седов напомнил, что оплата перевозчикам мусора осуществляется по просчитанным нормативам накопления, а не исходя из фактических объемов. Гендиректор «Большой тройки» считает, что по мере продолжения карантина будет увеличиваться кассовый разрыв между региональными операторами и транспортировщиками.
Этот показатель для жилого сектора был принят, когда экономика функционировала нормально. Мусорные отходы выросли, а перевозчикам платят по старому нормативу. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно повлияла на эту сферу. Произошло перераспределение мусорных отходов в большинстве регионов: в жилом секторе намного больше, а возле офисов и закрытых предприятий – пустые баки.
Артем Седов напомнил, что оплата перевозчикам мусора осуществляется по просчитанным нормативам накопления, а не исходя из фактических объемов. Гендиректор «Большой тройки» считает, что по мере продолжения карантина будет увеличиваться кассовый разрыв между региональными операторами и транспортировщиками.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:43