Сомнолог Александра Пучкова рассказала о правильном режиме сна для укрепления иммунитета
Сомнолог Александра Пучкова рассказала о правильном режиме сна для укрепления иммунитета во время вспышки коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.
В обычной ситуации взрослый человек должен уделять достаточное количество времени для сна для восстановления сил перед рабочим днем. Сомнолог Александра Пучкова рассказала о его ещё одной очень важной функции для укрепления иммунной системы.
Медик рекомендует уделять сну минимум 8 часов в день. Спать необходимо в хорошо проветренной и тёмной комнате. Медик утверждает, что при отсутствии необходимости ходить на работу не стоит менять режим дня. "Человек может начать проводить очень много времени за компьютером и ложиться очень поздно спать. Это не самый лучший вариант, так как работа организма ритмична. Когда человек перестаёт придерживаться режима сна, некоторые системы организма начинают работать по разным режимам. Это приводит к негативным последствия для здоровья", – заявила сомнолог.
В обычной ситуации взрослый человек должен уделять достаточное количество времени для сна для восстановления сил перед рабочим днем. Сомнолог Александра Пучкова рассказала о его ещё одной очень важной функции для укрепления иммунной системы.
"Сейчас нашему организму необходим хороший сон, так как благодаря этому иммунитет продолжает нормально работать. Его недостаточное количество или нарушение может привести к нарушению иммунной системы. Кто-то может почувствовать снижение действия защитной системы организма, у кого-то он неправильно функционирует и возникают аутоиммунные проблемы. Для иммунитета очень важным является хороший сон", – сообщила врач.
Медик рекомендует уделять сну минимум 8 часов в день. Спать необходимо в хорошо проветренной и тёмной комнате. Медик утверждает, что при отсутствии необходимости ходить на работу не стоит менять режим дня. "Человек может начать проводить очень много времени за компьютером и ложиться очень поздно спать. Это не самый лучший вариант, так как работа организма ритмична. Когда человек перестаёт придерживаться режима сна, некоторые системы организма начинают работать по разным режимам. Это приводит к негативным последствия для здоровья", – заявила сомнолог.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:39