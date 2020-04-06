Сомнолог Александра Пучкова рассказала о правильном режиме сна для укрепления иммунитета

"Сейчас нашему организму необходим хороший сон, так как благодаря этому иммунитет продолжает нормально работать. Его недостаточное количество или нарушение может привести к нарушению иммунной системы. Кто-то может почувствовать снижение действия защитной системы организма, у кого-то он неправильно функционирует и возникают аутоиммунные проблемы. Для иммунитета очень важным является хороший сон", – сообщила врач.





В обычной ситуации взрослый человек должен уделять достаточное количество времени для сна для восстановления сил перед рабочим днем. Сомнолог Александра Пучкова рассказала о его ещё одной очень важной функции для укрепления иммунной системы.Медик рекомендует уделять сну минимум 8 часов в день. Спать необходимо в хорошо проветренной и тёмной комнате. Медик утверждает, что при отсутствии необходимости ходить на работу не стоит менять режим дня. "Человек может начать проводить очень много времени за компьютером и ложиться очень поздно спать. Это не самый лучший вариант, так как работа организма ритмична. Когда человек перестаёт придерживаться режима сна, некоторые системы организма начинают работать по разным режимам. Это приводит к негативным последствия для здоровья", – заявила сомнолог.