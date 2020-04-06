В России запустят массовый скрининг на коронавирус для всех желающих на дому





Как говорится на сайте ведомства, при домашнем анализе, проводимом на коммерческой основе, используются высокоточные тест-системы. Метод разработали ученые из НИИ Эпидемиологии. Он работает при отсутствии симптомов болезни и на ранней стадии.За счет массовой диагностики специалисты надеются выявить всех инфицированных, изолировать их от общества и вылечить. Забор материала ведется бесконтактным способом. Для анализа делается мазок из носа. Результат высылается гражданам на электронную почту в течение двух суток. В данном случае ложноотрицательный результат исключен. Услуга доступна только для уроженцев Москвы и Подмосковья.