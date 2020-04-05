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«Поколение Z» рассказало о предстоящей премьере фильма «Шугалей»

В Межрегиональном молодежном общественном движении «Поколение Z» считают, что отечественный фильм «Шугалей», премьера которого состоится в апреле, как нельзя лучше отражает ценности организации.

Трейлер фильма уже доступен для просмотра в YouTube. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о злоключениях российского социолога Максима Шугалея в ливийской тюрьме «Митига». Его вместе с коллегой Самером Суэйфаном отправили в Триполи весной прошлого года для социологического исследования. А уже в мае ученых схватили и бросили за решетку боевики, подконтрольные Правительству национального согласия. Вероятно, россиянам удалось раздобыть важные сведения, компрометирующие руководство ПНС.
«Поколение Z» рассказало о предстоящей премьере фильма «Шугалей»

Премьера фильма «Шугалей» состоится уже в этом месяце. Участники «Поколения Z» приглашают всех желающих обсудить фильм после того, как он выйдет в онлайн-кинотеатрах. В организации напомнили, что в истории российских социологов пока нельзя ставить точку. МИД РФ все еще борется за их освобождение из ливийского плена. Поэтому данная кинолента – отличный способ обратить внимание широкой общественности на сложившуюся проблему.

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Культура
Добавил: Роман Вчера, 23:30

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