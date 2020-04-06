Названы пять самых популярных музыкальных сервисов во всем мире





В компании предположили, что внушительный рост числа платных подписчиков так изменился благодаря различным акциям, снижению стоимости и появлению эксклюзивного и качественного контента. Специалисты прогнозируют рост пользователей на 25% в 2020 году.Среди музыкальных платформ главную позицию продолжает занимать Spotify, содержащая в своей библиотеке свыше 30 миллионов композиций. Сервис смог получить 35% доходов платных пользователей и 31% доли общего дохода всей отрасли. Немного отстала захватившая рынок в 2015 году Apple Music - она разместилась на втором месте с позициями 19% и 24%. Третье место занял музыкальный сервис Amazon, получивший 15% от дохода платных подписчиков. Замыкают пятерку лидеров Tencent Music, а также известная платформа YouTube Music.