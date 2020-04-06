Названы пять самых популярных музыкальных сервисов во всем мире
Сотрудники аналитической компании Counterpoint Research изучили данные за 2019 год, чтобы определить пять самых популярных музыкальных сервисов. Количество юзеров данных программ возросло до 358 миллионов в прошлом году.
В компании предположили, что внушительный рост числа платных подписчиков так изменился благодаря различным акциям, снижению стоимости и появлению эксклюзивного и качественного контента. Специалисты прогнозируют рост пользователей на 25% в 2020 году.
Среди музыкальных платформ главную позицию продолжает занимать Spotify, содержащая в своей библиотеке свыше 30 миллионов композиций. Сервис смог получить 35% доходов платных пользователей и 31% доли общего дохода всей отрасли. Немного отстала захватившая рынок в 2015 году Apple Music - она разместилась на втором месте с позициями 19% и 24%. Третье место занял музыкальный сервис Amazon, получивший 15% от дохода платных подписчиков. Замыкают пятерку лидеров Tencent Music, а также известная платформа YouTube Music.
В компании предположили, что внушительный рост числа платных подписчиков так изменился благодаря различным акциям, снижению стоимости и появлению эксклюзивного и качественного контента. Специалисты прогнозируют рост пользователей на 25% в 2020 году.
Среди музыкальных платформ главную позицию продолжает занимать Spotify, содержащая в своей библиотеке свыше 30 миллионов композиций. Сервис смог получить 35% доходов платных пользователей и 31% доли общего дохода всей отрасли. Немного отстала захватившая рынок в 2015 году Apple Music - она разместилась на втором месте с позициями 19% и 24%. Третье место занял музыкальный сервис Amazon, получивший 15% от дохода платных подписчиков. Замыкают пятерку лидеров Tencent Music, а также известная платформа YouTube Music.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 06:30