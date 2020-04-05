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Студент смог запустить Windows 10 на системе с 192 Мб ОЗУ

Студент Алессандро Кьярлитти показал в Twitter, как Windows 10 работает на системе с 192 Мб ОЗУ. Для соответствующего эксперимента была задействована виртуальная машина Oracle VM.

На указанном устройстве использовалась 32-битная Windows 10 версии 1909. Энтузиаст начал работу с 512 Мб ОЗУ и постепенно уменьшал ее. Система смогла загрузиться при 192 Мб, но при дальнейшем уменьшении памяти появилась ошибка в виде “синего экрана”. Минимальным объемом ОЗУ, при котором поддерживалась работа Windows 10, были 140 Мб, но при таких параметрах система не могла отображать интерфейс. “Синий экран” начал наблюдаться лишь на уровне 128 Мб.

Студент продолжал эксперимент при содействии другого юзера из Twitter, который попросил снизить память до минимального уровня. Всего было протестировано три схемы с разными объемами.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:21

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