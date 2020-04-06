Индийские ученые сообщили об опасности чрезмерного употребления фруктозы





Ученые рассказали, что с недавнего времени фруктозу стали использовать во многих продуктах, рассматривая ее как альтернативу обычному сахару. Это привело к чрезмерному ее употреблению, которое может повлечь возникновение ожирения, заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа и рака. Ученые отметили, что уровень фруктозы в организме не может урегулировать ни инсулин, ни глюкагон, как это происходит с глюкозой. Молекулы гликоальдегид и глиоксаль, являющиеся метаболитами подсластителя, способны повредить мембраны клеток и ДНК, приводя к развитию многих заболеваний.Ученые подчеркивают, что употребление естественной фруктозы, которая имеется в составе фруктов, не приводит к возникновению патологий, поэтому рекомендуют отказаться от использования искусственного подсластителя.