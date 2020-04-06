Индийские ученые сообщили об опасности чрезмерного употребления фруктозы
Индийские ученые, основываясь на исследованиях, рассказали об опасности чрезмерного употребления фруктозы. Специалисты описали механизм негативного влияния подсластителя на организм человека.
Ученые рассказали, что с недавнего времени фруктозу стали использовать во многих продуктах, рассматривая ее как альтернативу обычному сахару. Это привело к чрезмерному ее употреблению, которое может повлечь возникновение ожирения, заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа и рака. Ученые отметили, что уровень фруктозы в организме не может урегулировать ни инсулин, ни глюкагон, как это происходит с глюкозой. Молекулы гликоальдегид и глиоксаль, являющиеся метаболитами подсластителя, способны повредить мембраны клеток и ДНК, приводя к развитию многих заболеваний.
Ученые подчеркивают, что употребление естественной фруктозы, которая имеется в составе фруктов, не приводит к возникновению патологий, поэтому рекомендуют отказаться от использования искусственного подсластителя.
Ученые рассказали, что с недавнего времени фруктозу стали использовать во многих продуктах, рассматривая ее как альтернативу обычному сахару. Это привело к чрезмерному ее употреблению, которое может повлечь возникновение ожирения, заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа и рака. Ученые отметили, что уровень фруктозы в организме не может урегулировать ни инсулин, ни глюкагон, как это происходит с глюкозой. Молекулы гликоальдегид и глиоксаль, являющиеся метаболитами подсластителя, способны повредить мембраны клеток и ДНК, приводя к развитию многих заболеваний.
Ученые подчеркивают, что употребление естественной фруктозы, которая имеется в составе фруктов, не приводит к возникновению патологий, поэтому рекомендуют отказаться от использования искусственного подсластителя.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:07