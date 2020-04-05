Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о российской тест-системе на COVID-19
Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, рассказала о том, что российские биотехнологии и вирусологи разработали собственную тест-систему на наличие COVID-19. Предполагается, что для анализа на коронавирус потребуется всего шесть часов.
После завершения исследований ученые смогут выявлять антитела, которые вырабатывает пациент, выздоровевший от коронавирусной инфекции. Российские специалисты разработали тест-систему, которая сможет распознавать эти антитела.
Кроме этого, благодаря разработке ученых можно будет узнать, на какой фазе находится вирус. Например, если у пациента в крови будет обнаружен иммуноглобулин класса М, то можно сделать выводы об острой фазе борьбы с COVID-19 организма. Если присутствует группа белков класса G, значит человек уже выработал иммунитет к опасному вирусу.
После завершения исследований ученые смогут выявлять антитела, которые вырабатывает пациент, выздоровевший от коронавирусной инфекции. Российские специалисты разработали тест-систему, которая сможет распознавать эти антитела.
Кроме этого, благодаря разработке ученых можно будет узнать, на какой фазе находится вирус. Например, если у пациента в крови будет обнаружен иммуноглобулин класса М, то можно сделать выводы об острой фазе борьбы с COVID-19 организма. Если присутствует группа белков класса G, значит человек уже выработал иммунитет к опасному вирусу.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:51