Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о российской тест-системе на COVID-19





После завершения исследований ученые смогут выявлять антитела, которые вырабатывает пациент, выздоровевший от коронавирусной инфекции. Российские специалисты разработали тест-систему, которая сможет распознавать эти антитела.Кроме этого, благодаря разработке ученых можно будет узнать, на какой фазе находится вирус. Например, если у пациента в крови будет обнаружен иммуноглобулин класса М, то можно сделать выводы об острой фазе борьбы с COVID-19 организма. Если присутствует группа белков класса G, значит человек уже выработал иммунитет к опасному вирусу.