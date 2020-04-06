Шарлиз Терон призналась, что устала от материнских будней

Пять лет назад Шарлиз Терон разорвала отношения с Шоном Пэнном, полностью посвятив себя карьере и материнству. Но воспитание Джексона и Августы дается знаменитости тяжело. Как призналась голливудская звезда, это «чрезвычайно утомительно». Для Шарлиз Терон остается загадкой, как у родителей получается сохранять самообладание и при общении с детьми не выходить из себя.Актриса рассказала журналистам, что ежедневно она просыпается в 5:30 утра, после этого готовит Джексону и Августе завтрак и ланч. Кроме этого, у нее на заднем дворе живет большой пес, который также требует внимания. После съемочного дня Шарлиз Терон снимает в трейлере грим, возвращается в дом и опять готовит для детей. Чаще всего знаменитость балует усыновленных детей стейками и лазаньей, а на выходных они могут пригласить к себе друзей.У голливудской знаменитости было тяжелое детство, поэтому свои психологические травмы она пытается забыть благодаря общению с собственными детьми. Отец Шарлиз Терон пил и однажды открыл стрельбу по двери спальни, за которой она пряталась с матерью. Закончилась эта история тем, что мать убила из револьвера своего супруга, но обвинений ей предъявлять не стали, так это была самозащита.