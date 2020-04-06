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Ученые объяснили, почему кудрявятся волосы

Российские ученые нашли объяснение тому, по какой причине волосы человека имеют способность кудрявиться. Исследование показало, что наследственность играет небольшую роль.

В результате проведенного исследования ученые выявили белок, строение которого влияет на кудрявость волос. В процессе роста волоса происходит формирование новых клеток. С этим явлением тесно связана работа капилляров и луковицы. На кудрявость волос может повлиять то, как клетки располагаются относительно друг друга. В частности, при их размещении на одной линии и при одинаковом расстоянии локоны с большой долей вероятности будут демонстрировать более ровную структуру. Изгибы, а также кудри связаны с неравномерным распределением.

Не стоит забывать, что высокие температуры и неправильная укладка может повлиять на структуру волос.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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