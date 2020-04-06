Ученые объяснили, почему кудрявятся волосы





В результате проведенного исследования ученые выявили белок, строение которого влияет на кудрявость волос. В процессе роста волоса происходит формирование новых клеток. С этим явлением тесно связана работа капилляров и луковицы. На кудрявость волос может повлиять то, как клетки располагаются относительно друг друга. В частности, при их размещении на одной линии и при одинаковом расстоянии локоны с большой долей вероятности будут демонстрировать более ровную структуру. Изгибы, а также кудри связаны с неравномерным распределением.Не стоит забывать, что высокие температуры и неправильная укладка может повлиять на структуру волос.