Юлия Меньшова об отношениях с супругом Игорем Гординым во время карантина: "Это настоящая любовь"

Юлия Меньшова поделилась, что они с мужем, который является актером театра и кино, в условиях коронавируса не работают и пребывают дома. В связи с этим телеведущая отметила, что проведение вместе 24 часов в сутки является большим испытанием для возлюбленных, поэтому они с супругом обдумывают общие занятия, позволяющие не ссориться и не скучать. Меньшова шутливо отмечает, что они рассматривали варианты, позволяющие на время избегать встреч в квартире, или, наоборот, назначали свидания в разных комнатах. Телеведущая призналась, что муж каждое утро приносит ей кофе в постель, сопровождая процесс романтическими высказываниями. «Вот и новый день наступил», «Вставай, лежебока», - такими выражениями будит любимую Гордин. После разговоров о разводах в Китае супруг принес чашку со словами: «Пей, сволочь», чем очень сильно рассмешил Меньшову.Актриса считает своего мужа юмористом и признается, что ни с кем так не смеется, как с ним. Гордин умеет сохранять невозмутимый вид, что только добавляет веселости его остротам. Сама телеведущая тоже не прочь пошутить, поэтому считает, что у них настоящая любовь.