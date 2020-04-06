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В Сети появилась информация об обновленном пикапе Toyota Tundra

Полноразмерный пикап японского производителя Toyota многие называют автореликвией. В Сети появилась информация об обновленной модели Toyota Tundra, а именно сведения о дизайне и технических характеристиках.
В Сети появилась информация об обновленном пикапе Toyota Tundra

По стилю Toyota Tundra напоминает смесь Highlander и RAV4. Обновленная версия получила впечатляющую радиаторную решетку с хромированной трапецеидальной рамкой. Внешний вид пикапа достаточно мужественный, а в его основе лежит архитектура Toyota F1. Разработчики предложили обновленной версии заднюю дверцу с электроприводом, встроенные ступеньки бампера и вертикальные задние фонари в стиле Cadillac.

Новый пикап сможет похвастаться гибридным силовым агрегатом V6 на 3,5 литров, а также двухцилиндровой версией мотора, выдающего 450 «лошадок». В паре с ними будет работать 6-ступенчатая механическая коробка или 10-ступенчатый «автомат». Пока не известно, предложат ли гибридные моторы на замену старым или просто дополнят модельный ряд.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00

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