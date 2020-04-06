В Сети появилась информация об обновленном пикапе Toyota Tundra





По стилю Toyota Tundra напоминает смесь Highlander и RAV4. Обновленная версия получила впечатляющую радиаторную решетку с хромированной трапецеидальной рамкой. Внешний вид пикапа достаточно мужественный, а в его основе лежит архитектура Toyota F1. Разработчики предложили обновленной версии заднюю дверцу с электроприводом, встроенные ступеньки бампера и вертикальные задние фонари в стиле Cadillac.Новый пикап сможет похвастаться гибридным силовым агрегатом V6 на 3,5 литров, а также двухцилиндровой версией мотора, выдающего 450 «лошадок». В паре с ними будет работать 6-ступенчатая механическая коробка или 10-ступенчатый «автомат». Пока не известно, предложат ли гибридные моторы на замену старым или просто дополнят модельный ряд.