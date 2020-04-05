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Американские ученые разрабатывают аппарат искусственной вентиляции легких, который можно будет собрать дома

Американские ученые из Университета Вандербильта, расположенного в городе Нашвилле, создали прототип аппарата искусственной вентиляции легких. Его особенностью является возможность самостоятельной сборки в домашних условиях.
Американские ученые разрабатывают аппарат искусственной вентиляции легких, который можно будет собрать дома

Разработчики сообщают, что аппарат искусственной вентиляции легких можно изготовить из вещей, которые есть почти в каждом доме. К ним относятся: моторчик для автомобильных дворников, фанера и другие подручные средства. Для сборки такого устройства не понадобится специальное оборудование, и ее можно осуществить в течение нескольких часов. Специалисты планируют совершить еще некоторые доработки, после чего инструкция по изготовлению устройства станет общедоступной.

Ученые отмечают, что созданием прототипа аппарата ИВЛ они планируют поддержать борьбу с пандемией коронавируса, поскольку таких устройств не хватает во многих странах мира, сообщает regnum.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:13

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