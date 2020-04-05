Группа «Сплин» посвятила новую песню Гарри Поттеру

Участники группы «Сплин» говорят о том, что ждут прилета Гарри Поттера, так как «он очень нужен». Александр Васильев поет, что «из всех проплешин выкачивают газ и нефть». Артисты намекают на политическую ситуацию, которая сложилась в стране и в мире. Также в новой песне есть намеки на акции протеста, которые проходили в России летом.В конце 2019 года у группы «Сплин» вышел альбом, получивший название «Тайком». Кроме этого, музыканты презентовали клип, снятый на заглавный трек этой пластинки.