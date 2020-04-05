В Сети обнародовали первые скриншоты iOS 14 с динамическими обоями
Специалисты компании из Купертино разрабатывают новую мобильную операционную систему для iPhone. В Сети были обнародованы первые скриншоты прошивки iOS 14 с динамическими обоями и дополнительными инструментами.
Сообщения о разработке Apple новой панели настройки обоев для "операционки" iOS появились в интернете несколько недель назад, а теперь в Twitter пользователь DongleBookPro разместил несколько скриншотов iOS 14. На них можно увидеть обновленную панель, которая давно доступна многим владельцам смартфонов, функционирующих на Android.
В операционной системе iOS 14 будут расширены функциональные возможности iPhone. Программисты могут добавить систему виджетов для рабочего стола с возможностью настройки и размещения в любом удобном месте. Подобный функционал пробовали внедрить в iPad OS 13, однако это не увенчалось успехом.
Сообщения о разработке Apple новой панели настройки обоев для "операционки" iOS появились в интернете несколько недель назад, а теперь в Twitter пользователь DongleBookPro разместил несколько скриншотов iOS 14. На них можно увидеть обновленную панель, которая давно доступна многим владельцам смартфонов, функционирующих на Android.
В операционной системе iOS 14 будут расширены функциональные возможности iPhone. Программисты могут добавить систему виджетов для рабочего стола с возможностью настройки и размещения в любом удобном месте. Подобный функционал пробовали внедрить в iPad OS 13, однако это не увенчалось успехом.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:42