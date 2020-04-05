Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали участниками челленджа с переодеванием

Как и многие люди по всему миру, на данный момент Евгений Плющенко и Яна Рудковская находятся на самоизоляции. Супруги решили развлечь себя, а заодно и поклонников, и приняли участие в весьма популярном среди пользователей TikTok челлендже #FlipTheSwitch. Участники забавного "вызова" снимают видео, на котором они стоят перед зеркалом в привычной для них одежде и танцуют под песню американского исполнителя Дрейка. В определённый момент композиции гаснет свет, а когда зажигается вновь, герои стоят уже в другой одежде.«Шёл какой-то там день карантина, мы активно продолжали сидеть дома», – подписала пост продюсер. На размещённом в Instagram ролике знаменитости поменялись нарядами: фигурист надел плащ жены, а она – его костюм. Также к паре присоединился их сын Александр, который также примерил женский предмет одежды. Пользователи соцсети пришли в восторг от публикации, отметив, что супругам удалось поднять им настроение.