ВС США начали самостоятельно шить медицинские маски
В пресс-службе Минобороны США сообщают, что военнослужащие начали самостоятельно шить медицинские маски. В скором времени американские ВС будут производить до 1,5 средств защиты за рабочую неделю.
Из-за распространения коронавирусной инфекции и нехватки средств индивидуальной защиты военные США решили изготовлять хирургические маски. Представители Вооруженных Сил страны сообщили, что члены батальона поддержки 1-й группы спецназначения развернули производство на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Для этих целей были переоборудованы швейные машинки, которые ранее использовались для ремонта парашютов.
В оборонном ведомстве отмечают, что объемы пошива индивидуальных средств защиты значительно повышаются. Подобные мощности позволят выпускать до 200 масок в день. Кроме прочего, американские эксперты создали образцы многоразовых респираторов, распечатанных на 3D-принтерах. Благодаря этому инновационному подходу запасы защитных масок в военном медицинском центре Мэдиган восстановятся до рекомендуемого количества.
Из-за распространения коронавирусной инфекции и нехватки средств индивидуальной защиты военные США решили изготовлять хирургические маски. Представители Вооруженных Сил страны сообщили, что члены батальона поддержки 1-й группы спецназначения развернули производство на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Для этих целей были переоборудованы швейные машинки, которые ранее использовались для ремонта парашютов.
В оборонном ведомстве отмечают, что объемы пошива индивидуальных средств защиты значительно повышаются. Подобные мощности позволят выпускать до 200 масок в день. Кроме прочего, американские эксперты создали образцы многоразовых респираторов, распечатанных на 3D-принтерах. Благодаря этому инновационному подходу запасы защитных масок в военном медицинском центре Мэдиган восстановятся до рекомендуемого количества.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:14