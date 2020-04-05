ВС США начали самостоятельно шить медицинские маски





Из-за распространения коронавирусной инфекции и нехватки средств индивидуальной защиты военные США решили изготовлять хирургические маски. Представители Вооруженных Сил страны сообщили, что члены батальона поддержки 1-й группы спецназначения развернули производство на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Для этих целей были переоборудованы швейные машинки, которые ранее использовались для ремонта парашютов.В оборонном ведомстве отмечают, что объемы пошива индивидуальных средств защиты значительно повышаются. Подобные мощности позволят выпускать до 200 масок в день. Кроме прочего, американские эксперты создали образцы многоразовых респираторов, распечатанных на 3D-принтерах. Благодаря этому инновационному подходу запасы защитных масок в военном медицинском центре Мэдиган восстановятся до рекомендуемого количества.