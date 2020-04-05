"Папарацциям нет входа": Дочь Пугачевой и Галкина Елизавета не пустила отца в "убежище" во время карантина

Елизавета Галкина в этот момент сидит в домике, укрытом сверху тканью, на котором висит надпись "Потяни за веревочку". Максим Галкин пытался попасть внутрь, однако Елизавета быстро закрыла импровизированный занавес, заявив: "Папа, папарацциям не вход, нет входов папараццию".Ролик за короткое время собрал множество восторженных комментариев, в которых фолловеры умилились словам дочери артистов, а также назвали подобные высказывания смешными. Стоит отметить, что супруг Аллы Пугачевой часто показывает фанатам смешные ролики с участием детей, а в настоящее время в условиях карантина количество публикаций значительно увеличилось.