"Папарацциям нет входа": Дочь Пугачевой и Галкина Елизавета не пустила отца в "убежище" во время карантина
Известный юморист Максим Галкин показал в Сети видеоролик, в котором его и Аллы Пугачевой дочь Елизавета сидит в сделанном "убежище" от коронавируса. При попытке родителя заглянуть внутрь, хозяйка "жилища" заявила, что "папарацциям нет входа".
Елизавета Галкина в этот момент сидит в домике, укрытом сверху тканью, на котором висит надпись "Потяни за веревочку". Максим Галкин пытался попасть внутрь, однако Елизавета быстро закрыла импровизированный занавес, заявив: "Папа, папарацциям не вход, нет входов папараццию".
Ролик за короткое время собрал множество восторженных комментариев, в которых фолловеры умилились словам дочери артистов, а также назвали подобные высказывания смешными. Стоит отметить, что супруг Аллы Пугачевой часто показывает фанатам смешные ролики с участием детей, а в настоящее время в условиях карантина количество публикаций значительно увеличилось.
Елизавета Галкина в этот момент сидит в домике, укрытом сверху тканью, на котором висит надпись "Потяни за веревочку". Максим Галкин пытался попасть внутрь, однако Елизавета быстро закрыла импровизированный занавес, заявив: "Папа, папарацциям не вход, нет входов папараццию".
Ролик за короткое время собрал множество восторженных комментариев, в которых фолловеры умилились словам дочери артистов, а также назвали подобные высказывания смешными. Стоит отметить, что супруг Аллы Пугачевой часто показывает фанатам смешные ролики с участием детей, а в настоящее время в условиях карантина количество публикаций значительно увеличилось.