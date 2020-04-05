Беременная Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко ожидают рождения дочери





Как отметила Ольга Рапунцель, она до последнего не знала пол будущего ребенка, а конверт, который получила от доктора на УЗИ, распечатала лишь на вечеринке Gender Reveal Party. Участница проекта “Дом-2” организовала мероприятие на Сейшельских островах в собственный день рождения. На берегу океана она распечатала сюрприз-коробку, из которой вылетели шарики голубого и розового цветов. Оказалось, что Ольга Рапунцель ожидает дочь, которая станет второй в браке с Дмитрием Дмитренко.В комментариях поклонники поздравили Ольгу Рапунцель, но некоторые признались, что ожидали рождения сына у пары.