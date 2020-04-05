В Италии впервые за время пандемии снизилось количество больных в реанимации





Представитель ведомства подтвердил, что за последние сутки в Италии было выявлено более 2,8 новых случаев заражения коронавирусом. Около 29 тысяч пациентов с явно выраженными симптомами заболевания проходят лечение в больницах, а еще более 55 тысяч граждан с COVID-19 остаются дома. Всего в стране насчитывается более 88 тысяч человек, которые борются с недугом. Однако количество нуждающихся в интенсивной терапии снизилось на 1,8% и теперь составляет почти 4 тысячи пациентов. Этот результат является важным для местных больниц, поскольку это говорит об ослаблении давления на врачей.На данный момент в Италии зафиксировано 15,3 тысячи случаев смерти от осложнений после коронавирусной инфекции, число заболевших с начала эпидемии достигло показателя в более 124 тысяч человек, сообщает "Парламентская газета".