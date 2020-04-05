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Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на рынке РФ в апреле 2020 года

Вопреки кризису и тяжелой ситуации в мире, новые авто всегда будут востребованы. Эксперты портала Carsweek.ru назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на рынке РФ в апреле 2020 года.

Лидирует в списке отечественный внедорожник LADA 4x4. Кроссовер выпускают уже 43 года, и он до сих пор пользуется большим спросом в своем классе. Цена за самую дешевую версию начинается от 560 000 рублей, хотя стоимость транспортного средства прилично увеличилась в прошлом месяце. Базовый вариант машины оборудован системой постоянного полного привода, блокировкой межосевого дифференциала, а также редуктором с понимающей передачей. Под капот разработчики установили бензиновый двигатель на 1,7 литров, выдающий 83 лошадиные силы. В паре с мотором функционирует МКПП. Второе место в ТОП-5 досталось Lifan X50 – китайскому автомобилю со стабильной популярностью среди водителей в РФ. Базовую модель можно приобрести за 690 000 рублей. Длина ее кузова достигает 4100 мм, а клиренс - 185 мм. Авто оснащено 1,5-литровым атмосферным силовым агрегатом с мощностью в 103 лошадиные силы. Работает он в тандеме с 5-ступенчатой МКПП или вариатором.

Тройку самых дешевых кроссоверов апреля закрывает Chevrolet-Niva, которая теперь принадлежит компании «АвтоВАЗ». Ценник на базовую версию совместной разработки отечественного автопроизводителя и General Motors стартует от 692 000 рублей. За люксовую версию придется выложить минимум 876 000 рублей. Машина продается с 1,6-литровым атмосферным двигателем, выдающим от 79 лошадиных сил и работающим в паре с МКПП на 5 ступеней. Следующее место в топе досталось Cherry Tiggo 3, приобрести который можно по минимальной цене в 749 900 рублей. Базовая версия китайской модели представлена с атмосферным мотором на 1,6 литра, развивающего 126 лошадиных сил. В паре с ним предлагается МКПП.
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на рынке РФ в апреле 2020 года

Renault Duster оказался последним в рейтинге, однако зарекомендовал себя как простой, но надежный кроссовер. Сегодня его стоимость варьируется от 750 000 рублей. Покупая базовый вариант, водитель получит 1,6-литровый силовой агрегат с мощностью в 114 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП.

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Авто / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:36

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