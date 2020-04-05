Учёные предложили растительную диету, как способ предотвращения астмы
Американские учёные провели исследования, чтобы узнать о влиянии употребляемых продуктов на людей, имеющих астму. В результате специалисты предложили растительную диет,у как способ предотвращения недуга.
В ходе одного из исследований добровольцы с диагнозом "астма" на протяжении восьми недель сидели на растительной диете, употребляя при этом овощи, фрукты, молочные продукты, а также пищу с высоким содержанием клетчатки. Благодаря изменённому рациону пациенты стали реже прибегать к лекарствам. Другой эксперимент, длившийся год, дал понять, что растительная еда благоприятствует увеличению объёма выдыхаемого воздуха и иных важных показателей работы лёгких.
Американские учёные объясняют такие результаты тем, что в продуктах растительного происхождения содержится много антиоксидантов и клетчатки, уменьшающих воспаление. Вместе с тем употребление пищи с насыщенными жирами повышает уровень воспаления и осложняет состояние человека.
В ходе одного из исследований добровольцы с диагнозом "астма" на протяжении восьми недель сидели на растительной диете, употребляя при этом овощи, фрукты, молочные продукты, а также пищу с высоким содержанием клетчатки. Благодаря изменённому рациону пациенты стали реже прибегать к лекарствам. Другой эксперимент, длившийся год, дал понять, что растительная еда благоприятствует увеличению объёма выдыхаемого воздуха и иных важных показателей работы лёгких.
Американские учёные объясняют такие результаты тем, что в продуктах растительного происхождения содержится много антиоксидантов и клетчатки, уменьшающих воспаление. Вместе с тем употребление пищи с насыщенными жирами повышает уровень воспаления и осложняет состояние человека.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:50