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Учёные предложили растительную диету, как способ предотвращения астмы

Американские учёные провели исследования, чтобы узнать о влиянии употребляемых продуктов на людей, имеющих астму. В результате специалисты предложили растительную диет,у как способ предотвращения недуга.

В ходе одного из исследований добровольцы с диагнозом "астма" на протяжении восьми недель сидели на растительной диете, употребляя при этом овощи, фрукты, молочные продукты, а также пищу с высоким содержанием клетчатки. Благодаря изменённому рациону пациенты стали реже прибегать к лекарствам. Другой эксперимент, длившийся год, дал понять, что растительная еда благоприятствует увеличению объёма выдыхаемого воздуха и иных важных показателей работы лёгких.

Американские учёные объясняют такие результаты тем, что в продуктах растительного происхождения содержится много антиоксидантов и клетчатки, уменьшающих воспаление. Вместе с тем употребление пищи с насыщенными жирами повышает уровень воспаления и осложняет состояние человека.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:50

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