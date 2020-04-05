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Власти Республики Алтай полностью отменили авиасообщение с Москвой

Многие субъекты Российской Федерации ограничивают авиасообщение внутри страны в связи с распространением коронавируса. Известно, что власти Республики Алтай полностью отменили рейсы с Москвой.

Вслед за авиакомпанией S7 её конкурент «Победа» тоже отменила авиарейсы из Горно-Алтайска в столицу России. Подобное решение руководство региона приняло для профилактики коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердил и Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. В оперативном штабе федерального субъекта говорят, что подобные меры являются временными. Сообщается, что S7 приостановила маршруты до 23 апреля, а «Победа» - до 31 мая.

Известно, что до недавнего времени самолеты из Москвы прибывали в Горно-Алтайск с полной загрузкой. Эта ситуация вызывала опасения среди местных жителей и представителей власти, поскольку в республике пока не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19. В то же время на территории России насчитывается более 4,7 тысячи пациентов с коронавирусом и 40 летальных исходов с начала пандемии. Директора региональных аэропортов добавляют, что внутренние рейсы в Горном Алтае возобновились: самолеты, вмещающие до 15 человек, летают три раза в неделю.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:28

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