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Наталья Подольская женила на себе Владимира Преснякова

Наталья Подольская стала гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ. В студии певица рассказала, что практически женила на себе Владимира Преснякова.
Наталья Подольская женила на себе Владимира Преснякова

По словам Подольской, в свое время Пресняков не хотел связывать себя узами брака после 5 лет отношений с возлюбленной. Причиной такого решения стал его прошлый союз, от которого у него остался неприятный «шлейф». Наталья Подольская пошла на хитрость для того, чтобы стать законной женой любимого мужчины. Как отметила знаменитость, после продолжительного романа статус девушки перестал ее устраивать. Артистку задевало то, что на пальце все еще нет обручального кольца.

Подольская рассказала, что в тот период они с музыкантом часто ссорились, в итоге звезда фактически женила возлюбленного на себе. Изначально она отправила исполнителя к священнику, после разговора с которым Пресняков решился повести певицу в ЗАГС. Избранница композитора хотела причаститься перед свадьбой, но получила отказ из-за «грешной» жизни вне брака, сообщает Слово и Дело.

Сейчас супруги в течение 10 лет счастливо живут вместе. За это время у них родился сын Артем Владимирович.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:21

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