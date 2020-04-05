АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google в смартфонах линейки P40

Xiaomi насмехается над Huawei на фоне отсутствия на устройствах бренда сервисов Google, что касается и линейки смартфонов P40. Непрозрачный троллинг пользователи Сети заметили прямо на упаковке нового Mi 10 Pro.
Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google в смартфонах линейки P40

Надпись на коробке указывает в пользу того, что за счет смартфона от Xiaomi юзеры получат доступ к наиболее часто используемым приложениям от Google. Пользователи Сети назвали это отсылкой к Huawei P40, которые не в состоянии обеспечить пользователей сервисами и приложениями компании, в том числе доступом к магазину Google Play. Бренды довольно часто обмениваются колкими замечаниями, что благоприятно сказывается на возможностях гаджетов. С недавних пор Xiaomi вышла в премиальный сегмент, где конкурирует с первой тройкой лидеров. Ими стали Apple, Samsung и Huawei.

Линейка Huawei P40 будет доступна для приобретения уже со следующей недели, а производитель предлагает свой перечень ключевых сервисов, выступающих аналогом Google. В Европе аппарат Pro-версии будет предлагаться по цене в тысячу евро, как и Xiaomi Mi 10 Pro.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы участницы "Дома-2", которые удачно вышли…
В России создали сайт для дистанционного обучения «Доступ…
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал отцом в пятый…
Странные трубные звуки над Восточной Европой могут стать предвестником…
Выздоровевшая от коронавируса Ольга Куриленко в эффектном образе снялась для обложки…
Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов Samsung 2020…
Актриса Валерия Ланская пережидает карантин из-за коронавируса на даче с…
Эксперт объяснил, почему россияне стали меньше покупать фрукты и…
Анна Семенович начинает свой день в 13.00 с солевой…
Названы страны, где до сих пор нет зараженных…
«Они дают право выбора»: Михаил Галустян рассказал о бережном отношении к…
В Таиланде у семи граждан РФ обнаружили…
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с…
Эксперты рассказали, что делать при утере ключей от…
В Хабаровском крае число больных коронавирусом достигло 11…
Алексей Пушков поддал критике американский рейтинг готовности стран к…
Представлены наушники Samsung Galaxy Buds, по форме напоминающие…
Наталья Подольская рассказала, что Алла Пугачева ее невзлюбила с первой…
В России выросли продажи чеснока и имбиря из-за пандемии…
В Великобритании 74-летняя детская писательница Жаклин Уилсон объявила себя…
В США стартовали тестирования на наличие антител к…
Гуф из больничной палаты признался в любви экс-супруге Айзе…
Стали известные главные заблуждения водителей в отношении…
Пилотажная группа "Русские Витязи" отмечает 29-ю годовщину своего…
В Москве группа неизвестных ограбила…
«Проживаю свой личный ад»: Оксана Самойлова обратилась к психологу после расставания с…
Вирусолог Анатолий Альтштейн: Весеннее потепление не скажется на темпах распространения…
Пандемия коронавируса спровоцировала появление нового вида…
Просмотреть все новости