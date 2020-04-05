Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google в смартфонах линейки P40
Xiaomi насмехается над Huawei на фоне отсутствия на устройствах бренда сервисов Google, что касается и линейки смартфонов P40. Непрозрачный троллинг пользователи Сети заметили прямо на упаковке нового Mi 10 Pro.
Надпись на коробке указывает в пользу того, что за счет смартфона от Xiaomi юзеры получат доступ к наиболее часто используемым приложениям от Google. Пользователи Сети назвали это отсылкой к Huawei P40, которые не в состоянии обеспечить пользователей сервисами и приложениями компании, в том числе доступом к магазину Google Play. Бренды довольно часто обмениваются колкими замечаниями, что благоприятно сказывается на возможностях гаджетов. С недавних пор Xiaomi вышла в премиальный сегмент, где конкурирует с первой тройкой лидеров. Ими стали Apple, Samsung и Huawei.
Линейка Huawei P40 будет доступна для приобретения уже со следующей недели, а производитель предлагает свой перечень ключевых сервисов, выступающих аналогом Google. В Европе аппарат Pro-версии будет предлагаться по цене в тысячу евро, как и Xiaomi Mi 10 Pro.
Надпись на коробке указывает в пользу того, что за счет смартфона от Xiaomi юзеры получат доступ к наиболее часто используемым приложениям от Google. Пользователи Сети назвали это отсылкой к Huawei P40, которые не в состоянии обеспечить пользователей сервисами и приложениями компании, в том числе доступом к магазину Google Play. Бренды довольно часто обмениваются колкими замечаниями, что благоприятно сказывается на возможностях гаджетов. С недавних пор Xiaomi вышла в премиальный сегмент, где конкурирует с первой тройкой лидеров. Ими стали Apple, Samsung и Huawei.
Линейка Huawei P40 будет доступна для приобретения уже со следующей недели, а производитель предлагает свой перечень ключевых сервисов, выступающих аналогом Google. В Европе аппарат Pro-версии будет предлагаться по цене в тысячу евро, как и Xiaomi Mi 10 Pro.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:13