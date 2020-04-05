АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В Кузбассе медик рассказал о лечении первых пациентов с коронавирусом

Врач кемеровской инфекционной больницы рассказал о лечении первых пациентов с коронавирусом. Медик из Кузбасса также доложил губернатору региона о подготовке учреждения к борьбе с распространением COVID-19.

Терапевт Денис Якименко недавно пообщался по видеосвязи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым о здоровье первых двух россиян, инфицированных COVID-19 в Кузбассе. Эксперт раскрыл подробности работы в инфекционной больнице и сообщил, что несмотря на подготовку медперсонала - госпиталь не ожидал, что смертельная болезнь появится в регионе столь быстро. Якименко добавил, что в самом здании отделили часть, где будут находиться сотрудники, а также поставили заградительные заслоны в тех помещениях, куда направят больных.

По словам медика, первые дни работы с пациентами оказались довольно сложными: несмотря на профессионализм врачей, многие пациенты заметно нервничали. Известно, что кемеровская инфекционная больница оснащена всеми средствами защиты. Более того, в здании есть нужное оборудование для терапии больных с коронавирусом. Стоит отметить, что контактировавшие с пациентами специалисты отправились на карантин, прошли все предписанные обследования, а их тесты на наличие патогена показали негативный результат.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы участницы "Дома-2", которые удачно вышли…
В России создали сайт для дистанционного обучения «Доступ…
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал отцом в пятый…
Странные трубные звуки над Восточной Европой могут стать предвестником…
Выздоровевшая от коронавируса Ольга Куриленко в эффектном образе снялась для обложки…
Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов Samsung 2020…
Актриса Валерия Ланская пережидает карантин из-за коронавируса на даче с…
Эксперт объяснил, почему россияне стали меньше покупать фрукты и…
Анна Семенович начинает свой день в 13.00 с солевой…
Названы страны, где до сих пор нет зараженных…
«Они дают право выбора»: Михаил Галустян рассказал о бережном отношении к…
В Таиланде у семи граждан РФ обнаружили…
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с…
Эксперты рассказали, что делать при утере ключей от…
В Хабаровском крае число больных коронавирусом достигло 11…
Алексей Пушков поддал критике американский рейтинг готовности стран к…
Представлены наушники Samsung Galaxy Buds, по форме напоминающие…
Наталья Подольская рассказала, что Алла Пугачева ее невзлюбила с первой…
В России выросли продажи чеснока и имбиря из-за пандемии…
В Великобритании 74-летняя детская писательница Жаклин Уилсон объявила себя…
В США стартовали тестирования на наличие антител к…
Гуф из больничной палаты признался в любви экс-супруге Айзе…
Стали известные главные заблуждения водителей в отношении…
Пилотажная группа "Русские Витязи" отмечает 29-ю годовщину своего…
В Москве группа неизвестных ограбила…
«Проживаю свой личный ад»: Оксана Самойлова обратилась к психологу после расставания с…
Вирусолог Анатолий Альтштейн: Весеннее потепление не скажется на темпах распространения…
Пандемия коронавируса спровоцировала появление нового вида…
Просмотреть все новости