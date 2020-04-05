В Кузбассе медик рассказал о лечении первых пациентов с коронавирусом





Терапевт Денис Якименко недавно пообщался по видеосвязи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым о здоровье первых двух россиян, инфицированных COVID-19 в Кузбассе. Эксперт раскрыл подробности работы в инфекционной больнице и сообщил, что несмотря на подготовку медперсонала - госпиталь не ожидал, что смертельная болезнь появится в регионе столь быстро. Якименко добавил, что в самом здании отделили часть, где будут находиться сотрудники, а также поставили заградительные заслоны в тех помещениях, куда направят больных.По словам медика, первые дни работы с пациентами оказались довольно сложными: несмотря на профессионализм врачей, многие пациенты заметно нервничали. Известно, что кемеровская инфекционная больница оснащена всеми средствами защиты. Более того, в здании есть нужное оборудование для терапии больных с коронавирусом. Стоит отметить, что контактировавшие с пациентами специалисты отправились на карантин, прошли все предписанные обследования, а их тесты на наличие патогена показали негативный результат.