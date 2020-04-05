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Странные трубные звуки над Восточной Европой могут стать предвестником апокалипсиса

Граждане нескольких стран Восточной Европы пожаловались в социальных сетях на странные трубные звуки. Конспирологи предполагают, что гудение, имеющее неизвестное происхождение, может оказаться предвестником возможного апокалипсиса.

Эксперты представили несколько версий, которые могут объяснить наличие странных звуков. Например, они могут возникать в глубинах земной коры в результате движения тектонических плит. Конспирологи допускают вероятность того, что эти шумы производят космические корабли. Согласно оценке сейсмического напряжения, трубные звуки могли возникнуть в результате движения африканской плиты. Она в состоянии оказывать давление на похороненный под Восточной Европой континент, который получил название Великая Адрия. На данную литосферную плиту, находящуюся глубоко в мантии, давит Африка. Если теория соответствует реальности, то сейсмическая активность может достичь Норвегии, охватывая зону Вранча, а также некоторые другие сейсмические очаги.

Уже какое-то время на территории затронутой Великой Адрии фиксируются мощные содрогания почвы. Ученые предположили, что странные звуки, появившиеся недавно, могут стать предвестником мощной вулканической активности, а в Сети это прозвали апокалипсисом.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:38

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