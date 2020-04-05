Странные трубные звуки над Восточной Европой могут стать предвестником апокалипсиса





Эксперты представили несколько версий, которые могут объяснить наличие странных звуков. Например, они могут возникать в глубинах земной коры в результате движения тектонических плит. Конспирологи допускают вероятность того, что эти шумы производят космические корабли. Согласно оценке сейсмического напряжения, трубные звуки могли возникнуть в результате движения африканской плиты. Она в состоянии оказывать давление на похороненный под Восточной Европой континент, который получил название Великая Адрия. На данную литосферную плиту, находящуюся глубоко в мантии, давит Африка. Если теория соответствует реальности, то сейсмическая активность может достичь Норвегии, охватывая зону Вранча, а также некоторые другие сейсмические очаги.Уже какое-то время на территории затронутой Великой Адрии фиксируются мощные содрогания почвы. Ученые предположили, что странные звуки, появившиеся недавно, могут стать предвестником мощной вулканической активности, а в Сети это прозвали апокалипсисом.