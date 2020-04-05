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Названы участницы "Дома-2", которые удачно вышли замуж

После участия в проекте “Дом-2” многие ранее неизвестные выходцы из провинции получали возможность построить бизнес, стать преуспевающими блогерами и обзавестись армией поклонников. Известны примеры, когда участницы весьма удачно выходили замуж.

Катя Жужа была не только участницей шоу, но и его ведущей, но в 2017 году решила оставить съемки, отметив, что ее избранник был против этого. Однако Рустам Солнцев уверял, что ее попросту уволили. Вскоре стало известно, что она познакомилась с гонщиком Артемом Маркеловым, оказавшимся сыном миллионера. Пара не афишировала свой роман, но в феврале заявила о свадьбе. На данный момент бывшая участница “Дома-2” ждет второго ребенка, а для ее избранника он станет первенцем. Нелли Ермолаева в прошлом году заявила о расставании с бизнесменом и ресторатором Кириллом Андреевым, что стало полной неожиданностью для ее подписчиков. Однако вскоре пара воссоединилась настолько стремительно, что публика стала говорить о пиаре. Сейчас в Сети обсуждают вторую беременность блогера, о которой сообщила ее подруга Александра Артемова.

Телеведущая Виктория Боня состояла в гражданском союзе с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, от которого родила дочь. Артистка рассказывала, что у них были разные взгляды насчет ее карьеры, что привело к разрыву.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:58

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