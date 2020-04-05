Анна Семенович начинает свой день в 13.00 с солевой ванны

Вследствие карантина Анне Семенович пришлось отменить концерты. Теперь знаменитость располагает массой времени для ухода за собой. Исполнительница решила показать поклонникам, как изменился её режим в период карантина, и разместила в Instagram Stories ролик, на котором она лежит в соляной ванне с маской на лице. Артистка отметила, что до этого баловать себя подобным образом на регулярной основе у неё не было времени, а сейчас ей это удаётся. «Теперь у меня каждое утро ванна и вот такая маска», – поделилась певица, добавив, что свой день начинает в 13.00.Также Семенович рассказала и о других занятиях. В период самоизоляции она решила освоить TikTok и опубликовала в соцсети первое видео, главной героиней которого стала её собака. Карантин знаменитость проводит со своим возлюбленным и младшим братом. Исполнительница с удовольствием готовит для близких и демонстрирует получившиеся блюда фанатам.