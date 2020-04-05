Лариса Гузеева пообещала открыть комментарии в Instagram после смерти хейтеров
Лариса Гузеева разместила в Instagram новый пост, удивив подписчиков внезапной новостью. Телеведущая пообещала открыть комментарии после смерти всех хейтеров.
Свою публикацию знаменитость сопроводила сюжетом с участием дочери, запечатленной в необычном гриме. Лариса Гузеева извинилась перед поклонниками за то, что вынуждена закрыть комментарии и удалить все сообщения, не читая их. По словам российской свахи, «слишком много расплодилось уродов», поэтому она предпочитает дождаться их смерти. Видимо, актриса имела в виду хейтеров, пишущих под ее записями злые отзывы. В то же время звезда ТВ не исключила, что в скором времени возобновит общение с фолловерами в Instagram, а также пожелала всем здоровья и счастья.
У Гузеевой часто возникают конфликты с подписчиками. Не так давно одна из фанаток посоветовала кумиру быть выше таких людей и не обращать внимание на недоброжелателей. Однако ведущая резко ответила юзеру, что сама решит, как ей поступать.
Ранее артистка нелестно высказалась о россиянах, не соблюдающих условия вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса. Как сказала актриса, если такие москвичи не хотят жить, то пусть «убьются об стену».
Свою публикацию знаменитость сопроводила сюжетом с участием дочери, запечатленной в необычном гриме. Лариса Гузеева извинилась перед поклонниками за то, что вынуждена закрыть комментарии и удалить все сообщения, не читая их. По словам российской свахи, «слишком много расплодилось уродов», поэтому она предпочитает дождаться их смерти. Видимо, актриса имела в виду хейтеров, пишущих под ее записями злые отзывы. В то же время звезда ТВ не исключила, что в скором времени возобновит общение с фолловерами в Instagram, а также пожелала всем здоровья и счастья.
У Гузеевой часто возникают конфликты с подписчиками. Не так давно одна из фанаток посоветовала кумиру быть выше таких людей и не обращать внимание на недоброжелателей. Однако ведущая резко ответила юзеру, что сама решит, как ей поступать.
Ранее артистка нелестно высказалась о россиянах, не соблюдающих условия вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса. Как сказала актриса, если такие москвичи не хотят жить, то пусть «убьются об стену».