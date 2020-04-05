Ученые заявили о способности коронавируса передаваться по воздуху





В публикации уточнили, что сейчас эта теория остается не доказанной, но представитель ВОЗ Майкл Райан недавно допускал возможность передачи инфекции по воздуху, если COVID-19 протекает бессимптомно. При этом в 90% случаев недуг передается воздушно-капельным путем, если больные имеют явные симптомы, например, кашель или насморк. Эксперты не отрицают, что вирус может передаваться более незаметно, но потребуется много времени, чтобы доказать эту теорию.Инфекционист Лидия Моравска, представляющая QUT, отметила, что исследующие штамм нового типа коронавируса ученые не сомневаются, что он передается по воздуху. С этим мнением соглашается эпидемиолог из Университета Гонконга Бен Коулинг, который предположил, что в таком случае возможно накопление частиц в закрытых помещениях и перемещения их на гораздо большие расстояния.Вирусолог Ке Лянь собирал образцы воздушно-капельной смеси около больниц, внутри палат, рядом с универмагами в Ухане, и в некоторых находилась вирусная РНК. Однако исследователь не может сказать, могли ли они стать источником. Чтобы снизить риски распространения недуга медики посоветовали чаще проветривать помещения.