Компания Hyundai меняет свой логотип из-за коронавируса





Во время недавней публикации в Twitter представители южнокорейской компании сообщили, что новый значок показывает отказ от рукопожатия. Многие компании предприняли свои меры для информирования людей о необходимости защиты от коронавируса.За последнее время марка Hyundai повышает количество своих мер, нацеленных на данную область. Компания сообщила, что прекращающие действие гарантии продлят до 30 июня этого года. При этом производители готовы покрыть до 6 платежей по автомобильным кредитам для клиентов, лишившихся работы по причине пандемии COVID-19.