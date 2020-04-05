Спорткар McLaren получит гибридный двигатель V6





Замена силового узла на гибридную сборку повысит экологичность спорткара. При этом на одной электротяге авто сможет преодолеть порядка 30 км.В сравнении с популярными гибридами авторынка этот показатель достаточно мал, но для британской компании ключевой причиной решения об использовании электромотора является не автономность, а снижение расхода топлива. Дополнительным преимуществом является уменьшение снаряжённого веса транспортного средства.