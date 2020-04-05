Спорткар McLaren получит гибридный двигатель V6
Спорткар от McLaren получит гибридный двигатель V6. Другие продукты известного бренда используют по большей части двигатели типа V8.
Замена силового узла на гибридную сборку повысит экологичность спорткара. При этом на одной электротяге авто сможет преодолеть порядка 30 км.
В сравнении с популярными гибридами авторынка этот показатель достаточно мал, но для британской компании ключевой причиной решения об использовании электромотора является не автономность, а снижение расхода топлива. Дополнительным преимуществом является уменьшение снаряжённого веса транспортного средства.
Замена силового узла на гибридную сборку повысит экологичность спорткара. При этом на одной электротяге авто сможет преодолеть порядка 30 км.
В сравнении с популярными гибридами авторынка этот показатель достаточно мал, но для британской компании ключевой причиной решения об использовании электромотора является не автономность, а снижение расхода топлива. Дополнительным преимуществом является уменьшение снаряжённого веса транспортного средства.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:00