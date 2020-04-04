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Доктор Зайцев опроверг заявление Тарика Язаревича о бесполезности маски для здорового человека

Владимир Зайцев опроверг заявление Тарика Язаревича, который является официальным представителем ВОЗ, что защитные маски бесполезны для здорового человека. Доктор высшей категории убежден: средства защиты представляют собой барьер или фильтр, поэтому способны обезопасить по мере возможности.
Доктор Зайцев опроверг заявление Тарика Язаревича о бесполезности маски для здорового человека

Тарик Язаревич обратился к людям, которые не заражены коронавирусной инфекцией, не приобретать маски, так как они не защитят от COVID-19. Представитель ВОЗ настаивает на том, что защитное средство необходимо только зараженным, чтобы они не распространяли микробы и патогены, но врач Владимир Зайцев не согласен с этим по ряду причин. Во-первых, если перед здоровым человеком окажется зараженный и чихнет, то маска способна задержать частицы. В противном случае они попадают в воздух и люди это вдыхают. Во-вторых, она способна оказать и благоприятное психологическое воздействие. Человек обретает чувство защищенности и уверенности.

Согласно информации ВОЗ, в мире уже более миллиона людей заразились коронавирусом. COVID-19 забрал жизни свыше 50 тысяч жителей планеты.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:09

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