Британские врачи обнаружили метод, помогающий держать мышцы в тонусе





В течении продолжительного времени учёные изучали активность клеточных митохондрий, которые на протяжении человеческой жизни разрушаются и синтезируются заново. Как выяснилось, у людей пожилого возраста данный процесс в какой-то момент прекращается, в результате чего снижаются физические возможности организма. Исследователям удалось обнаружить, что возобновить обновление митохондрий можно, для этого необходимо активировать аминофенилмасляную кислоту, содержащуюся в клетках. Известно, что выработка этого вещества происходит во время занятий спортом.Специалисты предложили новый метод, провоцирующий активацию этой кислоты, который заключается в приёме лекарственных препаратов. На данный момент более подробной информации о медикаментах нет, тем не менее их разработка уже ведётся.