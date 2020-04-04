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Британские врачи обнаружили метод, помогающий держать мышцы в тонусе

Врачи из Великобритании обнаружили метод, благодаря которому можно держать мышцы в тонусе. Исследования показали, что в данном случае помогут лекарственные препараты.

В течении продолжительного времени учёные изучали активность клеточных митохондрий, которые на протяжении человеческой жизни разрушаются и синтезируются заново. Как выяснилось, у людей пожилого возраста данный процесс в какой-то момент прекращается, в результате чего снижаются физические возможности организма. Исследователям удалось обнаружить, что возобновить обновление митохондрий можно, для этого необходимо активировать аминофенилмасляную кислоту, содержащуюся в клетках. Известно, что выработка этого вещества происходит во время занятий спортом.

Специалисты предложили новый метод, провоцирующий активацию этой кислоты, который заключается в приёме лекарственных препаратов. На данный момент более подробной информации о медикаментах нет, тем не менее их разработка уже ведётся.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:32

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