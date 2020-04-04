Эксперты рассказали о "грязном соперничестве" между учеными, охотившимися за костями динозавров





Грубое соперничество, которое переросло во вражду, между коллегами, началось во времена их дружбы. Отношения между учеными разладились, когда Эдвард Коуп неверно воссоздал эласмозавра, разместив череп на конце короткого хвоста, а иллюстрация с этой ошибкой была напечатана в газетах. В итоге ученый захотел избавится от всех свидетельств собственного провала и уничтожил всю партию научного издания, но Отниел Марш отказался отдавать свой экземпляр.Однако и он сам не смог обойтись без ошибок в своей деятельности, например, когда неправильно воссоздал скелет апатозавра, присоединив к его скелету череп другого динозавра, а верный образ назвал открытием “нового” вида бронтозавра. Ученые боролись за обнаруженные останки, а пик этого противостояния пришелся на 1877 год, когда в Колорадо были обнаружены новые скелеты. Тогда Марш и Коуп посылали друг другу собственных помощников, чтобы помешать сопернику.Некоторые места обнаружения динозавров ученые даже уничтожали, чтобы они не достались другому. Из-за этой погони Эдвард Коуп сделал несколько серьезных ошибок в публикациях, а Марш создал репутацию человека, способного на подкуп и угрозы.