Анастасия Волочкова нарушила карантинный режим

3 апреля одна из маленьких артисток, участвующих в постановке Анастасии Волочковой "Балерина в зазеркалье цирка", отмечала день рождения. Знаменитость решила поздравить именинницу, сделав ей сюрприз. Для этого она приехала к девочке в город Чехов. В подарок от наставницы ребёнок получил плюшевого медведя. Также танцовщица купила букеты своей подопечной и её маме. В социальной сети Instagram Волочкова разместила видеоролик, записанный на пороге дома виновницы торжества. Заслуженная артистка Российской Федерации отметила, что имениннице пришёлся по душе сюрприз.Таким образом балерина пренебрегла режимом самоизоляции. Тем не менее не так давно в своём микроблоге она опубликовала пост, в котором призвала поклонников соблюдать карантин и беречь друг друга.