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РДШ и “Лига вожатых” запустили проект для помощи школьникам со сложными домашними заданиями

РДШ совместно с “Лигой вожатых” запустили проект “Задачка со звездочкой”, благодаря которому школьники могут получить помощь с домашней работой. Непростой материал программы будут объяснять студенты и старшеклассники во время учебы на дому из-за карантина.

Проект сможет осуществлять работу в социальной сети “ВКонтакте”, где каждый регион будет пользоваться отдельной группой. В них учащиеся с 5-го по 11-й классы в собственных беседах получат возможность попросить помощи со сложными заданиями. Волонтеры подскажут верные решения, но при этом не будут делать задание вместо ребенка. Также дети получат советы о том, как с пользой распределить время на карантине, на каких образовательных ресурсах искать дополнительные знания.

Куратор проекта по Москве Алия Набиуллина отметила, что “Задачка со звездочкой” призвана помочь родителям, которые не всегда могут уделить детям достаточно времени.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:42

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