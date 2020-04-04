Анфиса Чехова призвала россиянок «дефилировать по квартире в красивом нижнем белье»

На своей странице в Instagram ведущая передачи «Секс с Анфисой Чеховой» опубликовала серию фото, на которых позирует в нижнем белье, и пост с призывом для представительниц прекрасного пола, состоящих в отношениях. В публикации артистка обратила внимание женщин на тот факт, что со временем практически все они совершают «огромную ошибку», начиная красиво наряжаться только на выход. Дома же большинство отдает предпочтение спортивным костюмам, пижамам, халатам и «застиранным футболкам».При это женщины часто забывают, что мужчины по своей природе визуалы, и для них важно видеть «красивую картинку». Когда представители сильного пола влюблены, одежда партнерши играет для них незначительную роль, но спустя время страсти угасают и важность внешнего вида возлюбленной приобретает все большую актуальность. Именно поэтому, чтобы снова вызывать у мужчины «сексуальные фантазии», Анфиса Чехова рекомендует пересмотреть свой домашний гардероб.Телеведущая считает, что даже во время карантина, «назло вирусу», женщина должна «дефилировать по квартире в красивом нижнем белье», с прической, макияжем и шлейфом из любимых духов. Это, по мнению Чеховой, оживит отношения как тех россиянок, которые только строят отношения, проживая на одной территории с партнером, так и замужних дам.