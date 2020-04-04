Доктор Владимир Зайцев назвал места с наибольшей вероятностью заражения коронавирусом





С особой осторожностью следует посещать продуктовые магазины, где инфекция распространяется с большей вероятностью. Врач рассказал, что выдача одноразовых перчаток в этих точках, которую ввели в некоторых местах, является эффективной практикой. Зайцев призывает россиян перестать слюнявить пакеты, чтобы их открыть, поскольку это увеличивает риск заражения. Он советует сократить время нахождения в магазине, а также придерживаться безопасной дистанции между гражданами. Подхватить инфекцию можно и в аптеке.На третье место по опасности врач поставил автозаправки, где один шланг рассчитан на многоразовое применение, а его дезинфекция не предусматривается. Владимир Зайцев посоветовал оплачивать покупки картой, чтобы сократить риск передачи инфекции.