Посол РФ Анатолий Антонов: "Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в РФ"
Посол Анатолий Антонов сообщил, что свыше 2 тысяч россиян желают возвратиться в РФ из США. В соответствии с его словами, дипломаты предоставляют адресную поддержку для сограждан, которые оказались в сложной ситуации по причине распространения коронавируса.
Многие не сумели отправиться в Москву из Нью-Йорка. Теперь посольству сообщают о проблемах с билетами на апрель и май. Посол Антонов сообщил о надежде на быстрое завершение периода испытаний. Он призывает россиян пройти анкетирование на веб-сайте госуслуг для упрощения графика возвращения в РФ.
Ожидалось, что в пятницу специальный рейс доставит в Москву порядка 250 граждан. После 4 апреля по причине распространения коронавируса интернациональные рейсы будут прекращены. Теперь лица, которые раньше выехали в другую страну с разными целями, ожидают возможности возвратиться домой.
Многие не сумели отправиться в Москву из Нью-Йорка. Теперь посольству сообщают о проблемах с билетами на апрель и май. Посол Антонов сообщил о надежде на быстрое завершение периода испытаний. Он призывает россиян пройти анкетирование на веб-сайте госуслуг для упрощения графика возвращения в РФ.
Ожидалось, что в пятницу специальный рейс доставит в Москву порядка 250 граждан. После 4 апреля по причине распространения коронавируса интернациональные рейсы будут прекращены. Теперь лица, которые раньше выехали в другую страну с разными целями, ожидают возможности возвратиться домой.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:38