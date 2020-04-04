Посол РФ Анатолий Антонов: "Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в РФ"





Многие не сумели отправиться в Москву из Нью-Йорка. Теперь посольству сообщают о проблемах с билетами на апрель и май. Посол Антонов сообщил о надежде на быстрое завершение периода испытаний. Он призывает россиян пройти анкетирование на веб-сайте госуслуг для упрощения графика возвращения в РФ.Ожидалось, что в пятницу специальный рейс доставит в Москву порядка 250 граждан. После 4 апреля по причине распространения коронавируса интернациональные рейсы будут прекращены. Теперь лица, которые раньше выехали в другую страну с разными целями, ожидают возможности возвратиться домой.