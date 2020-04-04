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Посол РФ Анатолий Антонов: "Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в РФ"

Посол Анатолий Антонов сообщил, что свыше 2 тысяч россиян желают возвратиться в РФ из США. В соответствии с его словами, дипломаты предоставляют адресную поддержку для сограждан, которые оказались в сложной ситуации по причине распространения коронавируса.
Посол РФ Анатолий Антонов: "Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в РФ"

Многие не сумели отправиться в Москву из Нью-Йорка. Теперь посольству сообщают о проблемах с билетами на апрель и май. Посол Антонов сообщил о надежде на быстрое завершение периода испытаний. Он призывает россиян пройти анкетирование на веб-сайте госуслуг для упрощения графика возвращения в РФ.

Ожидалось, что в пятницу специальный рейс доставит в Москву порядка 250 граждан. После 4 апреля по причине распространения коронавируса интернациональные рейсы будут прекращены. Теперь лица, которые раньше выехали в другую страну с разными целями, ожидают возможности возвратиться домой.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:38

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